Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Oniki Ada'nın statüsünün yeniden değerlendirilmesini istemiş, "Bu adalar haksız, hayasız ve hukuksuz şekilde elimizden alınmıştır." demişti.

Bahçeli, partisini Oniki Ada için harekete geçirdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, İzmir'in kurtuluşunun yıldönümü olan 9 Eylül'de Yunan askerinin denize döküldüğü yerde ülkücülere "İstiklal için kararlılık yürüyüşü" talimatı verdi.

81 ili temsilen 81 genç

Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım başkanlığında binden fazla genç organize edildi. Oniki Ada'yı temsilen 12 ayrı yürüyüş korteji oluşturuldu. Bu grupların her birinde 81 ili temsilen 81 genç görevlendirildi. Gruplar yan yana ve art arda 9'ar kişi halinde sıralanacak. Böylece Atatürk'ün doğum yılı olan 1881'e de gönderme yapılacak.

Gündoğdu Meydanı'na yürüyecekler

Ülkücü gençler, 9 Eylül'de saat 9.00'da "İstiklal için kararlılık yürüyüşü" yapacak. İzmir Cumhuriyet Meydanından, Türk ordusunun Yunan askerlerini denize döktüğü Gündoğdu Meydanı'na yürüyecekler.

Koronavirüs tedbirleri ile gerçekleştirilecek

Yürüyüş, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek. Gençler, bir gün önce koronavirüs testinden geçirilecek. Alana girişte herkesin ateşi ölçülecek. Katılımcıların hepsi maskeli olarak, bir buçuk metrelik aralıklarla yürüyecek.