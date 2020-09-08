Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kent merkezindeki bir iş yerinde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyonda iş yerinde yapılan aramalarda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 5 bin 218 hap ile 13 macun ele geçirildi.

İş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.