Kuralları hiçe saydılar, 16 kişilik minibüse 31 kişi bindiler.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yolda rutin kontrol uygulaması yapan jandarma ekipleri tarım işçisi taşıyan minibüsü durdurdu. Minibüsün kapısı açılınca tedbirsizlik ortaya çıktı.

Koronavirüs tedbirlerini ve trafik kurallarını hiçe sayan 31 yolcu ile sürücü araçtan indirildi.

16 kişilik minibüse daha fazla kişinin binebilmesi için koltukların söküldüğü ve yeni oturma düzeninin oluşturulduğu görüldü. Sürücüye 8 bin 177 lira ceza uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından farkındalığı arttırmak adına "Emeğe saygı, yaşama saygı" mesajıyla görüntüleri paylaştı. Her yıl trafik kazalarında, çok sayıda mevsimlik tarım işçisinin mevzuata aykırı taşımacılık nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı.