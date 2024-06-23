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Türkiye
DHA 23.06.2024 01:20

Annesi ve eşi içerideyken evi ateşe verdi, kapıyı kilitleyerek kaçtı

MAardin'in Midyat ilçesinde Veysi B., çıkan tartışmada annesi Atiye B. ve eşi Necla B. içerideyken yaşadıkları evi ateşe verip, kapıyı kilitleyerek kaçtı. Necla B. balkondan atlayıp kurtulurken, vücudunda yanıklar oluşan Atiye B. ise yoğun bakıma alındı. Veysi B., yakalanarak gözaltına alındı.

Annesi ve eşi içerideyken evi ateşe verdi, kapıyı kilitleyerek kaçtı

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde Veysi B., henüz bilinmeyen nedenle annesi Atiye B. ve eşi Necla B. içerideyken, evi ateşe verip, kapıyı kilitleyerek kaçtı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şüpheli ekiplerin çalışmasıyla yakalandı

Necla B. evi saran alevlerden balkondan atlayarak kurtulurken, Atiye B. ise bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla kapının kırılmasıyla evden çıkarıldı. Atiye ve Necla B. ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Veysi B. ise jandarmanın çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Necla B.’nin ayağında ve kolunda kırıklar oluşurken, vücudunda yanıklar oluşan Atiye B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Veysi B.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 

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