Batman'da havai fişek atarak yangına neden olan 3 kişi yakalandı

Açıklama Batman Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapıldı.

Son zamanlarda çevre illerde başlayan yangınların çok sayıda can ve mal kaybına neden olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, mevsimi olması sebebiyle kentte çeşitli bölgelerde anız yangınları meydana geldiği, ekiplerin yangınlara karşı duyarlı ve dikkatli hale getirilerek kamera sistemleri ile 24 saat esasına göre aralıksız kontrollerinin devam ettiği vurgulandı.

Bu denetimler kapsamında, bir araç içerisinde bulunan 3 kişinin ev, bahçe ve arazilere yakın yerde havai fişek atarak yangın çıkmasına sebep olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, ekiplerin ısrarlı kovalamaca neticesinde yakalandı. Haklarında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem yapılan şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.