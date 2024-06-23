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Türkiye
DHA 23.06.2024 00:40

Bakan Yumaklı'dan Salihli'de yangından etkilenenlere geçmiş olsun telefonu

Manisa Valisi Enver Ünlü, yangından etkilenen iki mahallede incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti, devletin yanlarında olduklarını söyledi.

Bakan Yumaklı'dan Salihli'de yangından etkilenenlere geçmiş olsun telefonu
[Fotograf: DHA]

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Dibekdağı mevkisinde dün saat 11.30 sıralarında başlayan ve sabaha karşı saat 01.30 sıralarında kontrol altına alınan yangının ardından Manisa Valisi Enver Ünlü, zarar gören alanlarda incelemede bulundu. 

İlk belirlemelere göre yaklaşık 300 hektar alanın zarar gördüğü öğrenilirken, Yağbasan ve Karasavcı mahallelerinde 4 ev, 2 ağıl, motosiklet ve iş makineleri zarar gördü.

Zarar gören alanlarda incelemede bulunan Vali Ünlü, "Yangın nedeniyle her iki mahallemizdeki vatandaşlarımızı tahliye etmiştik. Şu an itibariyle yangın tamamen söndürüldü. Ancak sahada soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içerisinde Manisa'nın birçok noktasında 7-8 yangın oldu. Bugün ise Kula ve Köprübaşı ilçelerimizde yangınlar vardı ve kısa sürede söndürüldü. Bizler için önemli olan vatandaşlarımızın can güvenliği. Yangın söndürme çalışmalarımız esnasında 3 personelimiz yangından etkilenmişti. Onların da tedavileri tamamlandı ve taburcu oldular. Sahada 337 personelin yanı sıra 700'ün üzerinde gönüllü vatandaşımız can siper bir şekilde mücadele etti" açıklamalarında bulundu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Devlet her zaman yanınızda"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, Manisa Valisi Enver Ünlü'yü telefonla arayıp yangından etkilenen mahalle halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Yumaklı, devletin tüm imkanları ile yangından etkilenen vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, zarar gören alanlarda gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını söyledi. Zeyrek, özellikle Karasavcı Mahallesi'nde yaşanan içme suyu problemiyle ilgili gerekli adımların en kısa sürede atılacağını söyledi. 

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