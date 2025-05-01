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Bilim Teknoloji
AA 01.05.2025 01:22

Bakan Kacır'dan TEKNOFEST KKTC paylaşımı

Bakan Kacır, TEKNOFEST rüzgarının bu yıl 1-4 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eseceğini belirterek, "Ben, milletimizin tüm fertlerini bu heyecanı paylaşmaya, TEKNOFEST'e, bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum" dedi.

Bakan Kacır'dan TEKNOFEST KKTC paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TRT’nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST KKTC'nin Lefkoşa'da gerçekleştirileceğini hatırlattı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve ekip arkadaşlarıyla alanda olduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Kardeş topraklarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Lefkoşa'da eski Ercan Havalimanı'ndayız. TEKNOFEST rüzgarı, bu yıl 1-4 Mayıs tarihlerinde burada, KKTC'de esecek. Ben, milletimizin tüm fertlerini bu heyecanı paylaşmaya, TEKNOFEST'e, bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum."

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KKTC Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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