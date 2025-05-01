Bilişim Haftası başlıyor

Teknik, ekonomik, toplumsal iletişimde kullanılan ve bilimin dayanağı olan bilginin, bilgisayarlar ve elektronik cihazlarla işlenmesi bilimine ‘bilişim’ deniliyor. Bilgi ve hesaplamanın pratik tekniklerini araştıran ‘bilişim’ insan yaşamının her alanına girmiş durumda.

Bilişimin önemini anlatmak için 1-7 Mayıs arası Türkiye’de ‘Bilişim Haftası’ olarak kutlanıyor. Bugün başlayan hafta boyunca TÜBİTAK öncülüğünde bilişimin önemi ve günlük yaşamdaki rolü anlatılacak.

Binlerce etkinlik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), hafta nedeniyle 200’den fazla etkinlik düzenleyecek. 131 DENEYAP Teknoloji atölyesinde 19 bin 271 öğrencinin katılımıyla bilime damga vurmuş bilim insanlarına ilişkin kısa filmler izlenecek, atölye çalışmaları, robotik ve kodlama şenliği düzenlenecek. ‘Genç Bilim’, her gün 20.00-20.30 arasında canlı bilgi yarışması gerçekleştirecek.

Zararı da anlatılacak

Hafta boyunca bilişimin yararları yanında zararları da anlatılacak ve insanların kendini koruyabileceği önlemler konusunda bilinç oluşturulacak. İnternet ortamında dikkatli davranmak, bilginin kaynağını sorgulamak, ulaşılan bilgileri karşılaştırmak, site güvenilirliğini kontrol etmek, SMS ve e-posta mesajlarına karşı dikkatli davranmak gibi önlemler üzerinde durulacak.

Bağımlılığa dikkat!

Bilişim haftasında, bağımlılık konusu da işlenecek. Özellikle bilişimdeki gelişmeler nedeniyle teknolojik bağımlılığın artmasına dikkat çekilirken, internette uzun süre zaman geçirmek, sosyal medya bağımlısı olmak ve sosyal yaşamdan ödün vermenin tehlikeleri anlatılacak. Bilişim teknolojisinin getirdiği imkanların yanlış kullanılması nedeniyle, göz, boyun, beden bozukluklarına kadar uzanan fiziksel tehlikelere de yine bu hafta içinde anlatılacak.