TEKNOFEST KKTC yarın başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı himayesinde Lefkoşa’daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST KKTC, 1 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Adeta teknoloji şöleninin yaşanacağı festivalde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı etkinlik alanında, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yer alacak. Bakanlık bağlı kurum ve kuruluşları; projelerini anlatarak savunma sanayiinden yapay zekâya, uzay araştırmalarından yerli üretim teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede etkinlik, sergi ve atölyelerle festivale katkı sunacak.

"Bilim, teknoloji ve yenilik" TEKNOFEST KKTC'de

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ise Kıbrıs Türk TEKNOFEST KKTC 2025’te; ana standı, iki farklı tematik çadırı ve çok sayıda enstitüsüyle ziyaretçileri bilim ve teknolojiyle buluşturacak. TÜBİTAK BİLGEM, MAM, RUTE, SAGE, UME ve UZAY enstitülerinin yanı sıra Bilim ve Toplum Başkanlığı (BİTO) bu alanda yer alacak. Stantta her yaştan ziyaretçiye yönelik bilimsel içerikler, deneysel atölyeler, teknoloji uygulamaları ve bilgi yarışmaları düzenlenecek.

Sosyal inovasyon yarışması çadırı

Toplam 86 finalist takım; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyelerinde projelerini sergileyecek. Festivalin ilk üç gününde dört jüri odasında değerlendirmeler yapılacak. Yarışmaya Azerbaycan, Pakistan, KKTC ve Afganistan’dan da toplam 8 yabancı takım katılacak. Yaklaşık 260 öğrencinin yer alacağı çadırda öğrenciler projelerini ziyaretçilere anlatacak, sunumlarını gerçekleştirecek.

"Ufuk ötesinde" uzay sergisi de TEKNOFEST’te

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı (BİTO) tarafından hazırlanan “Ufkun Ötesinde” sergisinde; “Türkiye’nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in deneyleri, CUPOLA modülü, uzay görev eşyaları, astronot patch’leri, Uzay Yolcusu Oyunu ve Astronot Olabilir Miyim?” gibi interaktif düzenekler ve Bilim ve Teknik Fotoğraf Çekim Alanı da yer alacak.

22 farklı ülke, 47 binin üzerinde başvuru

TEKNOFEST KKTC’ye 22 farklı ülkeden 47 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Türkiye ve KKTC'nin yanı sıra başvuru yapan ülkeler arasında Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Burundi, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Mali, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus ve Özbekistan yer alıyor. TEKNOFEST KKTC kapsamında toplam 268 takım ve 1083 üye finalist olmaya hak kazandı. Finalistlerin 334'ü kadın, 749'u ise erkek üyelerden oluştu. Yarışmalar 6 ana ve 13 alt kategoride düzenlenecek.

Finalistler hünerlerini sergileyecek

Festivalde, “Sosyal İnovasyon”, “Uçan Araba Simülasyon”, “Turizm Teknolojileri”, “TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan”, “TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje” yarışmalarıyla TEKNOFEST Drone Şampiyonası gerçekleştirilecek. Finalde 6 farklı ülkeden (Afganistan, Azerbaycan, Endonezya, KKTC, Pakistan, Türkiye) takımlar yarışacak. KKTC’den 20 finalist takım ve 103 finalist üye yarışmalarda yer alacak.

Festivalde, uçuş gösterileri de gerçekleştirilecek

KKTC kapsamında uçuş gösterileri de gerçekleştirilecek. Bu gösterilerde, SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, F-4 savaş uçakları, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2 ve AKINCI yer alacak.



