Günün çoğunu "boş geçiren" robot süpürgelere yeni görevler yolda

Bath Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, giderek yaygınlaşan ev aletlerinin günde ortalama 2 saatten az kullanıldığını, ancak bazı değişikliklerle çok daha fazla çalışabileceğini söylüyor.

İddialarını kanıtlamak için, bir robot süpürgeyi çeşitli başka görevleri yerine getirecek şekilde yeniden eğittiler. Ayrıca, cihazın bir kediyle oynamak ve bitkileri sulamak gibi daha pek çok olası görevi de yapabileceğini belirttiler.

[Görsel: Bath Universitesi]

Yapılan çalışmada robotların basit ayarlamalarla gerçekleştirebileceği 100 fonksiyon belirlendi.

Bilim insanları daha sonra bir robot süpürgeyi şu dördü için yeniden programladı:

1- Kullanıcıyı takip edecek şekilde, robota entegre bir şarj cihazı

2- Duvara veya tavana video yansıtan bir projektör

3- Canlı "ev izleyici"

4- Belirli bir yere gitmek üzere programlanmış, "rahatsız etmeyin" yazan bir ekran

"Yeterince kullanılmıyorlar"

Çalışmanın yazarı Yoshiaki Shiokawa, "Bu tür robotlar sınırlı, tek görevli cihazlar olarak algılanıyor ancak pratik görevler için yeterince kullanılmadıkları yönünde güçlü bir argüman var." dedi.

Küresel ev robotu pazarı büyüklüğünün 2023 yılında 10,3 milyar dolar olarak değerlendirildiği ve 2028 yılına kadar 24,5 milyar dolara ulaşmasının beklendiği belirtiliyor. Bu da bu tür cihazların insanların evlerinde giderek daha yaygın bir şekilde görüleceği anlamına geliyor.