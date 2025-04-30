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Dünya
AA 30.04.2025 06:33

UNRWA: İsrail güçlerince 50'den fazla personelimiz gözaltına alındı, canlı kalkan olarak kullanıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 50'den fazla UNRWA personelinin gözaltına alındığını, kötü muameleye maruz kaldığını ve canlı kalkan olarak kullanıldığını belirtti.

UNRWA: İsrail güçlerince 50'den fazla personelimiz gözaltına alındı, canlı kalkan olarak kullanıldı
[Fotograf: AA]

X hesabından yaptığı paylaşımda Lazzarini, İsrail'in Gazze'de görev yapan UNRWA personeline yönelik uygulamalarına tepki gösterdi.

Lazzarini, Gazze Şeridi'nde savaşın başından bu yana aralarında öğretmenler, doktorlar ve sosyal hizmet görevlilerinin de bulunduğu 50'den fazla UNRWA personelinin gözaltına alındığını, kötü muameleye maruz kaldıklarını, insanlık dışı muamele gördüklerini, dövüldüklerini ve canlı kalkan olarak kullanıldıklarını kaydetti.

UNRWA personeli: Yaşadığım kabusun son bulması için ölümü diledim

Lazzarini, Gazze'den alıkonularak İsrail'de gözaltında tutulduğu sırada işkence gören ve sonrasında serbest bırakılan bir UNRWA personelinin kendisine, "Yaşadığım kabusun son bulması için ölümü diledim." dediğini aktardı.

"Bu, yürek parçalayıcı ve çirkin bir şey. İnsani yardım çalışanlarının acıları görmezden gelinmemeli. Gazze Şeridi'nde işlenen suçlar ve uluslararası hukuk ihlalleri için adalet ve hesap verilebilirlik olmalı." ifadelerini kullanan Lazzarini, İsrail'in uygulamalarından büyük zarar gören UNRWA'nın insani yardım cephesinde görev alanlar için adaletin bir seçenek değil zorunluluk olduğunu vurguladı.

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