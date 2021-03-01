Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 11:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 45 tutuklama
Başkent'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 373 şüpheliden 45'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
22-28 Şubat tarihleri arasında il genelinde yapılan operasyonlarda 373 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 45'i tutuklandı.
Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
#AnkaraEmniyet #NarkotikSuçlarlaMücadele pic.twitter.com/PqDhmESAPt— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) March 1, 2021
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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