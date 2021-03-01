Karabük Valiliği ve Karabük Kan Bağışı Merkezi iş birliğiyle koronavirüs döneminde düşen kan bağışı sayısını artırmak amacıyla "Karabük'ün Kanında Hayat Var" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyası, Safranbolu'da devam etti.

Türk Kızılay’ın kan bağışıyla ilgili bilgilendirme seminerine katılan personel düzenlenen kan bağışı kampanyasına gönüllülük esasına göre destek verdi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, salgın döneminde kan stoklarında azalma olduğunu söyledi:

"Sağ olsun bu konuda halkımız tekrar alicenaplığını gösterdi. İlçemizde kan bağışında tekrar bir artış oldu. Burada yoğun bir katılım var. Biz de kanımızı verdik. Bütün askerlerimize canı yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki kampanyaya destek verdiler."