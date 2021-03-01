Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'a iki raylı sistem hattı daha geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'a (Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere) iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattını 2021, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattını ise 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.
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Etiketler: Adil Karaismailoğlu İstanbul
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