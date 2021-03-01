Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattını 2021, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattını ise 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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