Merkez Yenişehir ilçesi Akkoyunlu Caddesi'ndeki bir banka şubesinde silahlı soygun ihbarının alınması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden ekipler, kurusıkıdan bozma silahla soygun girişiminde bulunan 36 yaşındaki L.Y.'yi ikna ederek teslim olmasını sağladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.