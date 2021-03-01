Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA,
Diyarbakır’da banka soygunu girişimi
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da bir banka şubesinde soygun girişiminde bulunan zanlı, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.
Merkez Yenişehir ilçesi Akkoyunlu Caddesi'ndeki bir banka şubesinde silahlı soygun ihbarının alınması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine intikal eden ekipler, kurusıkıdan bozma silahla soygun girişiminde bulunan 36 yaşındaki L.Y.'yi ikna ederek teslim olmasını sağladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır’da bir bankaya soygun girişiminde bulunan kişi etkisiz hale getirildi. Ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/wmcwmOoPrY pic.twitter.com/DykSKKCKgj— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 1, 2021
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