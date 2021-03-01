Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da Bizans dönemine ait sikkeler ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 110 altın sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Eserler ise müzeye teslim edildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen zanlının adresine operasyon düzenledi.
Bizans dönemine ait 110 altın sikke ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Sikkeler ise Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Tarihi Eser
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