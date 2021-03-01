Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaçak kazı kavgasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
[Fotoğraf: Arşiv]
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kaçak kazı operasyonunun ardından çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Geçtiğimiz haftalarda jandarma ekipleri ihbar üzerine Sincik ilçesi Çamdere köyünde kaçak kazı yapan kişilere yapılan operasyonda 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Jandarmaya kimin ihbarda bulunduğu konusunda birbirini suçlayan iki ailenin arasında silahlı kavga çıktı, kavgada 6 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.
Kavgada ölü sayısı 7'ye çıktı
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 gündür tedavi gören yaralılardan Yaşar Göğüs, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaşar Göğüs'ün hayatını kaybetmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7’e yükseldi.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Kaçak Kazı
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