Geçtiğimiz haftalarda jandarma ekipleri ihbar üzerine Sincik ilçesi Çamdere köyünde kaçak kazı yapan kişilere yapılan operasyonda 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Jandarmaya kimin ihbarda bulunduğu konusunda birbirini suçlayan iki ailenin arasında silahlı kavga çıktı, kavgada 6 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Kavgada ölü sayısı 7'ye çıktı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 gündür tedavi gören yaralılardan Yaşar Göğüs, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşar Göğüs'ün hayatını kaybetmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7’e yükseldi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.