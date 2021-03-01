Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de tarihi eser niteliğinde 5 mozaik tablo ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 mozaik tablo ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri Yenişehir ilçesinde bir şüphelinin iş yerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eserleri satmaya çalıştığı ihbarını aldı.
İş yerine düzenlenen operasyonda 5 mozaik tablo, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Etiketler: Tarihi Eser
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