Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da zehir taciri 43 kişi tutuklandı
Ankara'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Kentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 295 şüpheliden 43'ü tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 172 ayrı operasyonda çok sayıda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 727 sentetik ecza ile ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda 295 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü, sevk edildikleri adliyelerde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu Narkotik
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