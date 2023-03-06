Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından İskenderun’daki evi büyük hasar gören Ceylan Altun, kedisini evden çıkarmak için seferber oldu.

Büyük hasar gören evinden bir türlü kedisini bulamayan Altun, Bodrum’da stajyer avukatlık yapan kızı Cemre Kayı’nın yanına geldi. Altun'un komşuları, riskli olduğu halde eve girerek kediyi aramaya devam etti. Evin içerisine yaş mama koyan komşular, 24 günün sonunda kediyi buldu.

6 yaşında olan Tarçın isimli kedi komşularından teslim alındı. Altun, 28 gün sonra kedilerine kavuştu.

"Canımın biri orada kalmıştı"

Ceylan Altun, kedisine kavuşmanın mutluluğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Deprem anında Tarçın kucağımda yatıyordu. Kızım Sude’nin odasına doğru koştum. Kızım Sude’yi aldım ve kafamıza bir şeyler dökülmeye başladı. Tarçın o anda panikledi ve elimden kaçtı. Kafamıza bir şeyler dökülerek kendimizi dışarı zor attık. Tekrar içeri giremedik. 2 gün sonra tekrar evimizi görmeye gittiğimizde yan duvarlar kırılmıştı, merdiven döküktü. Tarçın’ı aradık ama bulamadık.

Birkaç gün sonra yine gittik ve bulamadık. Biz hep yaşadığını hissediyorduk. Hayvansever birçok insan bizi destekledi. 24’üncü günde 'Eve girip yaş mama koyar mısın?' dedim. Tarçın’ı bulduğunu söyledler, Kızlarım hep okulda olduğu için ben Tarçın’la uyuyorum. Canımın biri orada kalmıştı."