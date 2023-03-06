Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bir tankerden çekicinin deposuna gümrük kaçağı akaryakıt aktarımı yapıldığını tespit etti.

[Fotoğraf: İHA]

Düzenlenen operasyonda, tanker ve çekicinin deposundaki 6 bin 620 litre gümrük kaçağı akaryakıta el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.