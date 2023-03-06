Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 6 bin 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Konya'da 6 bin 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bir tankerden çekicinin deposuna gümrük kaçağı akaryakıt aktarımı yapıldığını tespit etti.
[Fotoğraf: İHA]
Düzenlenen operasyonda, tanker ve çekicinin deposundaki 6 bin 620 litre gümrük kaçağı akaryakıta el konuldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Konya Akaryakıt Kaçak Akaryakıt
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