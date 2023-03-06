Sabah saat 08.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Reyhan Sokak üzerinde, 2 gün önce sokağın başına park edilen hafriyat kamyonu bu sabah bulunduğu yerden bir anda hareket etmeye başladı.

Yokuş aşağı giden hafriyat kamyonu önce sokakta ilerleyen bir servis minibüsüne daha sonra park halindeki 13 araca çarparak durabildi.

Kazada servis minibüsündeki öğrenci Şüheda Melek İpek yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Araçlar kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciyi ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Şüheda Melek İpek'in hayati tehlikesi olmadığı durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kamyonun çarptığı araçlar kullanılamaz hale gelirken, araçlarda kimsenin olmaması olası bir faciayı da önledi.

Kaza anı kamerada

Olay yerine giden hafriyat kamyonu şoförü Enes Ahmet E. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hafriyat kamyonunun bir anda hareket ederek servis minibüsüne çarpması çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Deprem oluyor, bina yıkılıyor zannettik"

Kazada aracı kullanılamaz hale gelen Baran Güleryüzlü, "Sabah büyük bir gürültüyle uyandık. Deprem oluyor, binalar yıkılıyor zannettik. Camdan baktığımızda bu kazayı gördük. Kamyonun freni patlayarak araçları biçerek gelmiş. Araçların hepsi park halindeydi. Benim aracımda kullanılamaz hale gelmiş. Kamyonda park halindeymiş. Aşağıya 500 metre sürüklenmiş. Servis minibüsündeki bir öğrenci yaralandı. Durumu iyi" dedi.