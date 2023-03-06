Ataşehir'de dün sabah 05.00 sıralarında, inşaattaki hafriyatın alınması sırasında istinat duvarı çöktü. Duvarla birlikte inşaat alanının bitişiğindeki müstakil evin bahçesinde çöküntü oluştu.

Evin bir kısmı boşlukta kaldı. İnşaat alanının diğer yanındaki 5 katlı binada da hasar meydana geldi.

Gürültüyle uykularından uyanan mahalle sakinleri panikle dışarı çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çöküntüye rağmen inşaat alanındaki çalışmalarının devam ettiği dikkat çekti.

Müstakil evde yaşayanlar evlerinden ayrılmak için hazırlanırken, hasar gören binanın sakinleri de evlerinde kalmak istemediklerini söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

"Depremden korkarken bunu yaşadık"

Müstakil evde oturan Aynur İrkli ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evde 5 torunum vardı. Gece saat 04.00'de bir uğultuyla uyandık. Kapıyı açtığımda her yerin döküldüğünü gördüm. Daha önce uyarmıştık. Buranın yıkılacağı belliydi ama hiçbir önlem alınmadı. İstinat duvarı yapmış incecik. Duvarla birlikte bahçemiz, ağaçlarımız gitti. Canımız da gidebilirdi. Evde 15 kişi kalıyorduk, şimdi nereye sığacağız. Bu müteahhitin benden alacağı 30 santim bir yerdi. Parasını verelim, burayı satın alalım, bozma bahçemizi dedik. Israrla vermedi. Verseydi belki bunu yaşamayacaktık. Ben evimin eski haline gelmesini istiyorum. Evimizin altından fay hattı geçti. Biz depremden korkarken bunu yaşadık. Hiçbir çocuğumu eve getirmedim, eşya almak için kendim geldim. Bahçeyi dolduracaklarmış, burada oturacakmışız. Mecbur çıkmak zorundayım, artık burada nasıl kalabilirim."