Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
[Fotograf: DHA]
Ankara'nın Kalecik ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi hafif yaralandı.
İlçeye bağlı Çandır mevkiinde yolcu otobüsü, gizli buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, otobüste bulunan 15 kişiden 6'sı hafif yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.
Devrilen otobüs, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: Ankara
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