Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 10:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fahiş fiyat uygulayan 10 firmaya ceza
[Fotograf: İHA]
Aydın genelinde işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetimler aralıksız devam ederken Aralık ayında 10 firma ceza yemekten kaçamadı.
Aydın Valiliği koordinesinde harekete geçen ekipler, il genelindeki marketler ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirdi.
Aralıksız devam eden denetimlerde 1-31 Aralık tarihleri arasında toplam 4 bin 873 firma ile 21 bin 471 ürün denetlendi. İl genelindeki kontrollerde haksız fiyat artışı ile ilgili bin 560 firma ve 6 bin 910 ürün, fiyat etiketi ile ilgili bin 665 firma ve 7 bin 608 ürün, hal denetimi ile ilgili 75 firma ve 175 ürün, stokçuluk ile ilgili bin 573 firma ve 6 bin 778 ürün denetlendi.
İşletmeleri gezen denetim ekipleri depoları ve fiyat etiketlerini kontrol ederken fiyat etiketlerinin uygun olmamasından dolayı 10 firmaya idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Aydın
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