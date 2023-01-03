Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber termometreler eksi 14 dereceyi gösterdi.

[Fotoğraf: İHA]

Sis ve donun meydana geldiği kentte sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araç camlarının buzla kaplı olduğunu görünce camlarda temizlik yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Su birikintilerinin donduğu ve yerlerde soğuk havanın etkisiyle buzların oluştuğu kentte, vatandaşlar zor anlar yaşadı.