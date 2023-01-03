Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanlarında kış uykusuna yatan bozayılar, bu yıl kar yağmaması ve havaların sıcak gitmesiyle birlikte uykuya hasret kaldı.

Ayıların kış uykusuna yatmadığını ifade eden vatandaşlar, "Normalde bu aylarda ayılar kış uykusuna yatmış olurdu. Maalesef kar yağışı olmadığından, havanın da sıcak olduğundan dolayı gerek ilçe merkezi olsun, gerek ilçe çöplüğü olsun halen burada beklemeye devam ediyorlar" dedi.

Bozayıların bir kısmı ise ilçe merkezinde TOKİ lojmanlarına kadar gelerek burada çöp konteynerlerini devirip, çöpleri dağıtarak yiyecek arıyor.

Onlarca sokak köpeğine aldırış etmeyen ayılar, karınlarını doyurduktan sonra geldikleri noktadan geri dönerek ormanların derinliklerinde kayboluyor.