Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 09:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sarıkamış'ta bozayılar kış uykusunu unuttu
[Fotograf: İHA]
Sarıkamış'ta kasım ve aralık aylarında uykuya yatıp, mart ile nisan arasında uyanan bozayılar, kar yağmaması ve hava sıcaklığından dolayı kış uykusunu unuttu.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanlarında kış uykusuna yatan bozayılar, bu yıl kar yağmaması ve havaların sıcak gitmesiyle birlikte uykuya hasret kaldı.
Ayıların kış uykusuna yatmadığını ifade eden vatandaşlar, "Normalde bu aylarda ayılar kış uykusuna yatmış olurdu. Maalesef kar yağışı olmadığından, havanın da sıcak olduğundan dolayı gerek ilçe merkezi olsun, gerek ilçe çöplüğü olsun halen burada beklemeye devam ediyorlar" dedi.
Bozayıların bir kısmı ise ilçe merkezinde TOKİ lojmanlarına kadar gelerek burada çöp konteynerlerini devirip, çöpleri dağıtarak yiyecek arıyor.
Onlarca sokak köpeğine aldırış etmeyen ayılar, karınlarını doyurduktan sonra geldikleri noktadan geri dönerek ormanların derinliklerinde kayboluyor.
Etiketler: Kars Kar Yağışı
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