Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 08:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 17'si yakalandı. Haklarında gözaltı kararı verilenlerin 1 teğmen, 3 astsubay, 14 askeri öğrenci, 4 uzman çavuş olduğu öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup oldukları ve Ankara'da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan sabit telefon hatları üzerinden örgütün "sivil imamlarıyla" irtibat sağladıkları belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 1 teğmen, 3 astsubay, 14 askeri öğrenci ve 4 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 17'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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