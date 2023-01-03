İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, tefecilik suçuna karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 21 şüphelinin 254 kişiyi mağdur edip 12 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Kendisine engel olan polisin elini ısırdı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 zanlının yakalanması için tespit edilen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda şüphelilerden 20'si gözaltına alındı. Yakalananlar arasındaki Zeynep K'nin 2020'de gerçekleştirilen tefecilik operasyonu kapsamında da gözaltına alındığı öğrenildi. Zeynep K'nin evine yapılan baskın sırasında borçluların isimlerinin yer aldığı listeyi yutmaya çalıştığı, kendisine engel olan bir kadın polisin de elini ısırdığı öğrenildi. Öte yandan Zeynep K'nin polise yakalanmamak için sık sık saç rengini değiştirdiği belirtildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.