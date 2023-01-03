Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 08:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı yeniden transit gemi geçişlerine açıldı
[Fotograf: AA]
Çanakkale Boğazı sabah saatlerinde, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği normale döndü.
Bölgede 3 gündür etkili olan sis, denizdeki görüş mesafesini düşürdü.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, kısıtlı görüş nedeniyle boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı'nda trafik normale döndü.
Etiketler: Çanakkale
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