Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da yoğun sis: Bazı feribot seferleri iptal oldu
[Fotograf: AA]
Yalova'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesine neden olan yoğun sis nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.
Sis nedeniyle Yalova-Kocaeli kara yolu başta olmak üzere kentin genelinde sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Kara yolu, ana cadde ve ara yollarda görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını açık tutmaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.
Özellikle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü sahil kesimleri sis altında kalırken, sabah saatlerinde Yalova-İstanbul arasında yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi.
Etiketler: Yalova
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