Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara’da yankesicilik yüzde 94 azaldı
[Fotoğraf: Getty]
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2017-2020 yılları arasındaki yankesicilik olaylarına ilişkin istatistikleri paylaştı. Verilere göre başkentte yankesicilik yüzde 94 azaldı.
İstatistiklere göre kentte, 2017'de 2 bin 578, 2018'de 1012, 2019'da 382 ve geçen yıl 131 yankesicilik olayı yaşandı. 2017'den 2020'ye yankesicilik yüzde 94 azaldı.
Emniyet, vatandaşları yankesicilere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.
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