İstatistiklere göre kentte, 2017'de 2 bin 578, 2018'de 1012, 2019'da 382 ve geçen yıl 131 yankesicilik olayı yaşandı. 2017'den 2020'ye yankesicilik yüzde 94 azaldı.

Emniyet, vatandaşları yankesicilere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

