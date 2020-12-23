Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uzaktan eğitim için 914 köye ücretsiz internet sağlandı
Ankara'da, öğrencilerin uzaktan eğitimi için kent genelinde sonradan mahalle olan 914 köye ücretsiz internet sağlandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla "insan odaklı" yeni uygulamaların hayata geçirilmesi çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 19 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aralık sonuna kadar tüm köylere ücretsiz internet erişiminin sağlanmış olacağı sözü verdiği hatırlatıldı.
Bunun üzerine öğrencilerin uzaktan eğitimi için kent genelinde sonradan mahalle olan 914 köye ücretsiz internet hizmeti sağlandı bilgisinin paylaşıldı.
Etiketler: Uzaktan Eğitim
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