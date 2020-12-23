Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki, can almaya devam ediyor.

İstanbul Maltepe'de sahte içkiden zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti. Sahte içkiyi temin ettiği tespit edilen büfe işletmecisi gözaltına alındı.

Olay dün Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal T., evinde misafir ettiği Hayrettin C. ile gece Üsküdar'dan aldıkları tespit edilen sahte içkiyi tükettiler. Sabah Hayrettin C.'nin uyanmaması üzerine Kemal T. polisi arayarak durumu haber verdi.

Olay yerine giden Sağlık ekipleri Hayrettin C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda hayatını kaybeden kişinin yere düşerken kapı camına çarptığı ve bu nedenle elinde kesikler olduğu belirlendi. Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan ifade üzerine Üsküdar Selimiye Mahallesi'nde bulunan büfeye baskın düzenlendi. Büfede yapılan aramalarda hayatını kaybeden Hayrettin C.'nin tükettiği sahte içkilerden tespit edildi. İş yeri sahibi Engin M. gözaltına alındı.