Denize düşen karacayı vatandaşlar kurtardı
Bartın'ın Amasra ilçesinde, kayalıklardan denize düşen karaca, bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Çakraz tatil beldesinde yaşayan Alay Kaya isimli vatandaş, denizde dalgalar arasında çırpınan bir karaca olduğunu gördü.
Bunun üzerine denize giren Kaya, dalgalar arasında mahsur kalan karacayı karaya çıkardı.
Kayalıklardan düştüğü tahmin edilen karacayı kurtararak evinin önüne getiren Kaya, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, karacayı koruma altına aldı. İlk tedavisi yapılan karaca daha sonra veteriner kliniğine götürüldü.
Klinikte yapılan incelemelerde boynuzlarında kırıklar oluştuğu tespit edilen karaca tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan karaca, doğaya salındı.
Karacanın dalgalar arasında kaldığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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