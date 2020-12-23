Kocaeli'de Adem K.'nin kullandığı Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait hizmet minibüsü, Körfez mevkisinde aynı yönde giden Birol D. idaresindeki ciple çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüsün sürücüsü ve araçta bulunan biri polis 4 kişi ile cipteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis memuru ağır yaralandı

Kimliği henüz belirlenemeyen polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.