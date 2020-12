Mardin'in Midyat ilçesinde oturan şehit babası Hüseyin Gözenoğlu, şehit babası olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma için teşekkür etti.

"Kendisi her zaman şehitlerimizin umudu olmuştur ve olmaya devam edecektir. Her hamlesi ile biz şehit ailelerini bir nebze de olsa teselli ediyor" diyen Gözenoğlu, HDP milletvekillerinin şehitler için başsağlığı dilemediğini, bölge insanına sahip çıkmadığını söyledi.

"O, 'Oh' çekerken bizler de 'oh'lar çekmiş olduk"

Gözenoğlu, şöyle devam etti:

"Bu paraların gerçekten kayyum belediyelerinden önce Kandil'e şuna buna çarçur dildiğini gördük. Onun için bu konuda Sayın Bakanımızın meclisteki sözleri çok kıymetli ve çok anlamlı. O, 'Oh' çekerken bütün şehit aileleri Kürt, Türk olsun tüm herkes kendi evinde gerçekten derinden 'oh'lar çekmiş olduk."

Soylu, konuşmasında, Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek "Ohh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not" açıklamasında bulunmuştu.