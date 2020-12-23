Sivas'ta oksijen yüklü tanker devrildi: Yol trafiğe kapatıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde oksijen yüklü tanker devrildi, sürücü yaralandı. Tankerden sızan gaz nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Kaza, Şarkışla ilçesi Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında meydana geldi.
Kayseri'den Sivas yönüne giden Akgün Bacaksız yönetimindeki çekici ve bağlı olduğu oksijen yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Bacaksız, yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akgün Bacaksız, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası tankerden sızan gaz nedeniyle bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın yaşandığı bölge trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Hanlı köy içinden kontrollü olarak sağlanıyor.
Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından tankerin kaldırılacağı öğrenildi.