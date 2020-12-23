Antalya Kaş ilçesindeki Patara Plajı'nda her gün koşu yapan turizmci Ferda Işık, dün kıyıdaki balıkları fark etti.

[Fotoğraf: DHA]

Çırpınan balık yavrularından bazılarını suya geri göndermeye çalıştığını anlatan Işık, şunları söyledi:

"Balıklar, dalgalarla kıyıya vurdu. Bazılarını elimde geri suya atmaya çalıştım. Çoğu canlıydı. Yanımdaki 2 arkadaşım, gel git olayından olduğunu söyledi. Dün plaja şiddetli rüzgar nedeniyle inemedim. Ama bir arkadaşım kıyıda ölü balıklar olduğunu söyledi. Balıkların hepsi sersemleşmiş ve kendinde değildi. Bunun nedenini bilemiyorum. Zehirlenme de olabilir. Bunun nedeni araştırılmalı."