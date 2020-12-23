Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Yedigöller Milli Parkı yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Sarıçam köyü sapağına beton bariyerler konuldu.
Bolu Valiliğince kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tehlike arz ettiği gerekçesiyle Yedigöller Milli Parkı yolunun ulaşıma kapatılması kararlaştırıldı.
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından yolun Sarıçam köyü sapağına beton bariyerler yerleştirildi.
[Fotoğraf: AA]
Yedigöller'e gitmek isteyenler, bariyerin olduğu bölgeden geri dönüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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