Bolu Valiliğince kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tehlike arz ettiği gerekçesiyle Yedigöller Milli Parkı yolunun ulaşıma kapatılması kararlaştırıldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından yolun Sarıçam köyü sapağına beton bariyerler yerleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Yedigöller'e gitmek isteyenler, bariyerin olduğu bölgeden geri dönüyor.