Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara’da uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara'da jandarma ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaret faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Gölbaşı, Kahramankazan, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde belirlenen adreslerde 3 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 45 gram esrar, 40 gram eroin, 16 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, hassas terazi, 60 bin lira değerinde iki senet, 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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