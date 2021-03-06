Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Gölbaşı, Kahramankazan, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde belirlenen adreslerde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 45 gram esrar, 40 gram eroin, 16 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, hassas terazi, 60 bin lira değerinde iki senet, 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

