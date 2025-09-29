Hafif Sağanak Yağışlı 14ºC Ankara
TRT Haber 29.09.2025 18:39

Ankara'da su kesintileri başlıyor

Başkentte 6 Ekim'e kadar bazı bölgelerde dönüşümlü olarak su kesintisi yapılacak.

Ankara'da su kesintileri başlıyor

Ankara'da kuraklık ve su hattı arızaları nedeniyle planlı su kesintileri uygulanacak.

ASKİ'nin açıklamasına göre, 17 Eylül'de ve 27 Eylül'de barajlardan kente uzanan su hattında meydana gelen arızalar sebebiyle, Kızılırmak'tan Ankara'ya verilen su miktarı 300 bin metreküp azaldı.

Barajlardaki su seviyesinin de az olması nedeniyle kentte 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacak.

Bugün başlatılan planlı su kesintisi programından Eryaman bölgesi, Susuz ile Kazan Saray bölgesi etkilendi. 

ASKİ'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

"Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi de kritik seviyelere düştüğü için 6 Ekim tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi yapılacaktır. Su kesintilerinin hayatın olağan akışını asgari düzeyde etkilemesi için her türlü çaba gösterilmektedir. Bu çerçevede, bugün saat 09.00 itibarıyla Eryaman bölgesi, Susuz ile Kazan Saray bölgesinde kesinti yapılmıştır. Hatta yarın saat 09.00 itibarıyla yeniden su verilecektir."

ETİKETLER
Ankara Su Kesintisi
