Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkı sona erdi
[Fotoğraf: AA]
EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanma hakkının 1 Temmuz itibarıyla sona erdiğini duyurdu.
Ankara'da koronavirüsle mücadelede görev yapan sağlık çalışanları otobüs, metro ve Ankaray'dan 30 Haziran tarihine kadar ücretsiz yararlandı.
EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına ilişkin 27 Haziran'da yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların büyük bölümünün kaldırıldığı belirtildi.
Böylece, sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanma hakkı 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.
Etiketler: Ankara Sağlık Çalışanları
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