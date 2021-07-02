Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 23:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Ege Denizi'nde, Yunanistan Lasithi ile Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Ege Denizi'nde Yunanistan Lasithi'nin 33,88 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesinin ise 177,35 kilometre açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 22.46'da meydana gelen deprem, 15 kilometre derinlikte oldu.
Etiketler: Deprem AFAD Muğla Yunanistan Ege Denizi
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