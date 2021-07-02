Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Ege Denizi'nde Yunanistan Lasithi'nin 33,88 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesinin ise 177,35 kilometre açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 22.46'da meydana gelen deprem, 15 kilometre derinlikte oldu.