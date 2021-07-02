Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 22:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan geri itti, 25 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarılıp, karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 22:31
- 22:34
- 22:06
- 21:52
- 21:15
Sıradaki Haber
Edirne'de sağanak etkili oldu, iş yerlerine su bastı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz