Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de sağanak etkili oldu, iş yerlerine su bastı
Edirne'de kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentte fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerine de su bastı.
Edirne'de aniden başlayan kuvvetli fırtınaya eşlik eden gök gürültülü kuvvetli sağanak, yer yer dolu olarak yağdı.
Fırtına nedeniyle bazı çatılar uçtu, elektrik kabloları koptu, bazı ağaçlar devrildi.
Bazı mahalleler ve yollarda büyük su birikintileri oluştu. Dolu nedeniyle bazı araçların kaportaları da zarar gördü.
Yağışın sabaha kadar etkili olması bekleniyor.
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