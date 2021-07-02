Deniz Çakır hakkında 2018 yılında bir alışveriş merkezinde, başörtülü kadınlara hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davaya İstanbul'da devam edildi.

İstanbul 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi, Çakır'ın, "halkın bir kesimini, sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçlamasından beraatine hükmetti.

Başörtülü 7 kadına hakaret ettiği iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı

Olay, 30 Aralık 2018'de İstanbul'da yaşanmıştı.

Bir alışveriş merkezindeki kafede oyuncu Deniz Çakır'ın başörtülü 7 kadına hakaret ettiği iddiası üzerine soruşturma başlatılmış, Çakır hakkında, 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.