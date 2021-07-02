Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz Cumartesi günü Ankara'da yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

11'de başlayıp akşama kadar sürecek

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yarın Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Ankara yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Yapılan uyarıda kuvvetli yağışın yarın saat 11.00'de başlayıp akşam saat 20.00 saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.