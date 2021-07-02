Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 22:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'ya sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Valiliği, yarın etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı uyardı. Meteoroloji'nin verdiği bilgiye göre, yağış 11'de başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz Cumartesi günü Ankara'da yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
11'de başlayıp akşama kadar sürecek
Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yarın Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Ankara yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Yapılan uyarıda kuvvetli yağışın yarın saat 11.00'de başlayıp akşam saat 20.00 saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Etiketler: Ankara Valiliği Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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