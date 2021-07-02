Antalya'daki "otel cinayetinden" mafya hesaplaşması çıktı. Azerbaycanlı Nadir Salifov cinayetinin, intikam için işlendiği belirlendi.

Emniyet birimleri, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Salifov'un öldürülmesine ilişkin soruşturmada 1 yıl sonra yeni delillere ulaştı.

Güvenlik kameraları tarandı. Cinayetle ilgili olduğu belirlenen 4 kişinin kimliği belirlendi. Soruşturma derinleştirildi.

Otel cinayetinden "intikam" çıktı

Söz konusu kişilerin, yine Azerbaycan uyruklu Nadir Caniyev ile irtibatlı oldukları belirlendi.

Soruşturmada, Caniyev'in 2016 yılında Beşiktaş'ta Salifov tarafından öldürtüldüğü

iddia edilen Rovşan Caniyev'in kardeşi olduğu da anlaşıldı.

Emniyet birimleri "Rovşan Caniyev'in defnedildiği gün işlenen Salifov cinayetinin, "intikam için" işlendiği bilgisine ulaştı.

4 ilde 4 şüpheli gözaltına alındı

4 şüphelinin izine ise İstanbul, İzmir, Erzurum ve Kocaeli'de rastlandı.

Operasyon eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 4 isim de gözaltına alındı. Cinayetin azmettiricisi olduğu belirlenen Namık Caniyev ise aranıyor.

