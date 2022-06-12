Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı
[Fotoğraf: AA ]
Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokakların sel sularıyla dolduğu ilçede araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.
Ev ve iş yerlerinde su baskınlarının meydana geldiği ilçede, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çalışma başlattı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Ankara Sağanak Hava Durumu AFAD
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